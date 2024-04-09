Орещук ответил на вопрос, почему ЦСКА продлил контракт с Чаловым на полгода

Бывший футболист московского ЦСКА Роман Орещук ответил на вопрос, почему армейцы продлили контракт с нападающим Фёдором Чаловым на полгода. Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

«Чтобы у ЦСКА была возможность его продать, он всё-таки свой воспитанник. Похожая история была с Ташаевым, когда он мог уйти свободным агентом, но поступил правильно.

Чалов принял решение уходить и захотел, чтобы и клуб заработал какие-то деньги. Это моё мнение. Или второй вариант – решили посмотреть, какое дальше будет развитие и какие будут трансферы в клубе. Это всё немаловажно. Нужно находиться в клубе, чтобы сказать почему. Вариантов много», — приводит слова Орещука «Спорт день за днём».

В нынешнем сезоне Фёдор Чалов принял участие в 31 матче за ЦСКА во всех официальных турнирах, отметился 12 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 12 млн.