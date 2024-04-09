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Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Реал» — «Манчестер Сити»: Бернарду Силва открыл счёт на второй минуте

«Реал» — «Манчестер Сити»: Бернарду Силва открыл счёт на второй минуте
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В эти минуты проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити». Встреча проводится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье из Франции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Перерыв
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'    

На второй минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Силва со штрафного низом хитро пробил в ближний угол, а голкипер «Реала» Андрей Лунин откровенно проспал этот момент.

В последний раз команды встречались в рамках Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Тогда на стадии полуфинала турнира «Манчестер Сити» оказался сильнее «Реала» по сумме двух матчей (1:1 и 4:0). В результате английская команда выиграла трофей, одолев в финале миланский «Интер» (1:0).

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