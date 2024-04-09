«Реал» — «Манчестер Сити»: Бернарду Силва открыл счёт на второй минуте

В эти минуты проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити». Встреча проводится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье из Франции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На второй минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Силва со штрафного низом хитро пробил в ближний угол, а голкипер «Реала» Андрей Лунин откровенно проспал этот момент.

В последний раз команды встречались в рамках Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Тогда на стадии полуфинала турнира «Манчестер Сити» оказался сильнее «Реала» по сумме двух матчей (1:1 и 4:0). В результате английская команда выиграла трофей, одолев в финале миланский «Интер» (1:0).