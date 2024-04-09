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«Поздравьте работников клининговой отрасли!» ЦСКА — о якобы львиной моче на «РЖД Арене»

«Поздравьте работников клининговой отрасли!» ЦСКА — о якобы львиной моче на «РЖД Арене»
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Пресс-служба московского ЦСКА отреагировала на публикацию коллег из «Локомотива» о том, что предстоящий матч между командами будет приурочен ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.

«День космонавтики – это, конечно, хорошо. Но, уважаемые коллеги, не забудьте сегодня поздравить и работников клининговой отрасли с их профессиональным праздником!» — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном телеграм-канале ЦСКА.

Сегодня, 9 апреля, в России отмечается день работника клининговой отрасли. Ранее в эфире телеканала ТНТ показали сериал «Красный 5», в котором «РЖД Арену», домашний стадион «Локомотива», облили якобы львиной мочой.

В субботу, 13 апреля, «Локомотив» и ЦСКА встретятся в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена». Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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