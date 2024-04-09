Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы способны победить всех». Игрок «Аталанты» Скамакка — о матче ЛЕ с «Ливерпулем»

«Мы способны победить всех». Игрок «Аталанты» Скамакка — о матче ЛЕ с «Ливерпулем»
Комментарии

Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка поделился мнением о грядущем матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором его команда сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится 11 апреля.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что «Аталанта» способна победить всех и может играть со всеми. Мои качества на службе команды: дриблинг, сила, интенсивность. Я надеюсь, что с этого момента и до конца сезона мы приложим больше усилий для достижения наших целей. «Ливерпуль» — одна из сильнейших команд Европы, у неё много сильных сторон», — приводит слова Скамакки официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, первый матч между командами пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Ответная игра состоится в Бергамо 18 апреля.

Календарь Лиги Европы
Сетка плей-офф Лиги Европы
Материалы по теме
Форвард «Аталанты» Скамакка высказался о взаимодействии с Алексеем Миранчуком на поле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android