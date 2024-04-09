«Мы способны победить всех». Игрок «Аталанты» Скамакка — о матче ЛЕ с «Ливерпулем»

Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка поделился мнением о грядущем матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором его команда сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится 11 апреля.

«Я думаю, что «Аталанта» способна победить всех и может играть со всеми. Мои качества на службе команды: дриблинг, сила, интенсивность. Я надеюсь, что с этого момента и до конца сезона мы приложим больше усилий для достижения наших целей. «Ливерпуль» — одна из сильнейших команд Европы, у неё много сильных сторон», — приводит слова Скамакки официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, первый матч между командами пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Ответная игра состоится в Бергамо 18 апреля.