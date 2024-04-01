Форвард «Аталанты» Скамакка высказался о взаимодействии с Алексеем Миранчуком на поле

Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка высказался о взаимодействии с российским полузащитником Алексеем Миранчуком на футбольном поле.

«Я хорошо взаимодействую с Миранчуком? С Миранчуком, Копмейнерсом, Лукманом. Когда есть качество, нужно просто выйти на поле и показать его», — приводит слова Скамакки Atalanta Live.

Напомним, в нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

После 29 матчей в Серии А «Аталанта» заработала 50 очков и расположилась на шестой строчке.