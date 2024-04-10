Артём Симонян: я мог бы подменять в «Зените» Данни, но в запасе уже сидел Аршавин

Воспитанник «Зенита» Артём Симонян высказался о периоде в санкт-петербургском клубе.

«Чувствовал, что Виллаш-Боаш рассчитывает на меня. Но я и после с ним общался, и сейчас мы на связи. Я не знаю, насколько я должен был быть сильнее, чем те легионеры. Я выполнял роль 10-го номера, выходил слева, но там играл Мигель Данни — мой самый любимый футболист «Зенита» и самый сильный легионер в истории клуба. Я понимал, что не смогу сейчас его заменить. Только если подменять, но и на замене уже сидел Аршавин», — сказал Симонян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Сейчас 29-летний Артём Симонян выступает за «СКА-Хабаровск». В текущем сезоне Мелбет Первой лиги он провёл 24 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Полностью интервью с Артёмом Симоняном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.