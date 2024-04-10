Игрок «СКА-Хабаровск» Симонян: иногда от Шаронова ночью приходят видеонарезки с ошибками

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Артём Симонян высказался о работе с главным тренером команды Романом Шароновым.

— Когда Шаронов работал в «Рубине», все видели его харизматичные речи после матчей. В «СКА-Хабаровск» он часто это практикует?

— Мне кажется, у многих людей есть своя харизма, но Роман Сергеевич достаточно необычный тренер со своим подходом и тонкостями. Он по-своему видит футбол. Например, мы летим в самолёте восемь часов, и всё это время он смотрит нарезки матчей, разбирает футбол. Бывает, что после игры лежишь дома, уже 12 часов ночи — хочешь отдохнуть, а тебе приходит сообщение с видеонарезкой с твоими ошибками. Человек полностью в футболе, хочет учиться и расти. Надеюсь, это у него будет получаться и дальше, — сказал Симонян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.