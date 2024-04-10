Жоаозиньо: очень надеюсь, что «Краснодар» станет чемпионом

Бывший нападающий «Краснодара» Жоаозиньо выразил надежду, что краснодарский клуб станет чемпионом России в текущем сезоне.

«Я верю, что «Краснодар» может победить «Зенит». Это футбол, где каждый может выиграть. Очень надеюсь, что «Краснодар» станет чемпионом РПЛ. Это будет очень здорово для Галицкого, команды и города. Все в Краснодаре будут этому рады. Будем болеть до конца и верить в команду», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сиезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 22 матча. На первой строчке располагается «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали 44 очка за 22 игры.