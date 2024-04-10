Новым главным тренером «Иртыша» стал Максим Мишаткин

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Российский тренер Максим Мишаткин возглавил омский «Иртыш». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Предыдущим клубом 50-летнего специалиста была «Тверь». Ранее он работал в академиях московских ЦСКА и «Локомотива».

«Его помощниками стали:

Андрей Александрович Кучерявых (старший тренер);

Николай Сергеевич Овечкин (тренер-аналитик);

Роман Николаевич Тарасов (тренер вратарей);

Александр Львович Шуленин (тренер по физподготовке).

Добро пожаловать в команду!» — написано в заявлении омского клуба.

Ранее, 6 апреля, пост главного тренера «Иртыша» покинул Валерий Петраков.

«Иртыш» занимает девятое место в турнирной таблице группы «Серебро» дивизиона «А» Леон Второй лиги. Команда набрала пять очков за шесть матчей.