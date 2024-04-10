«Экономичная победа». Денис Казанский — о матче «Зенита» с «Балтикой»

Известный спортивный комментатор Денис Казанский подвёл итоги матча 23-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой» (1:0).

«Зенит» может себе позволить играть так, как хочет. Вот, что я имею в виду. Для победы любой действующий чемпион или претендент [на титул] в любом чемпионате тратит огромное количество сил, потому что против него играют с удвоенной, с устроенной энергией. Мы это видим в Англии, как тяжело приходится «Сити». То же самое происходит в той же Германии. Все другие чемпионаты, обязательно борьба. В нашем чемпионате немножечко по-другому всё устроено. И да, мы увидели такую ротацию состава у «Зенита» перед «Балтикой». И да, это очень похоже на подготовку к главному матчу, который состоится совсем скоро, матчу с «Краснодаром».

И то, что капитана не оказалось в старте, это как предположение, что, может быть, там перебор жёлтых карточек, но при этом есть другой пример, когда человек, который потенциально рискует этим перебором, выходит в старте. Ну, в общем, здесь очень экономичная игра, на мой взгляд. Педро забивает, он постепенно раскрывается. И действительно очень многие говорили о том, что вполне вероятно, что именно Педро будет влиять на чемпионскую гонку гораздо ярче и больше, чем Артур. И это действительно уже подтверждается в который раз.

И такая экономичная победа «Зенита» с одним мячом, то, что нужно было, потратив ровно столько сил и эмоций, сколько требовалось в игре против «Балтики». Очень-очень уверенная игра. И, конечно, это внушает, особенно глядя на то, что происходит с «Краснодаром», с главным претендентом», — сказал Казанский в выпуске YouTube-канала журналиста Геннадия Орлова.