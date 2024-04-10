Долматов: Чалов ещё нужен ЦСКА, уехать в Европу никогда не поздно

Бывший тренер ЦСКА Олег Далматов отреагировал на продление контракта нападающего Фёдора Чалова с московским клубом.

«Если говорить о возможном отъезде Чалова в Европу, то Фёдор ещё нужен ЦСКА. Он парень молодой и перспективный, нужно набраться опыта, Фёдор ещё будет прибавлять. Никогда не поздно уехать в Европу, а здесь он лидер. Для ЦСКА будет хорошо, если Чалов останется», — сказал Долматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что московский ЦСКА продлил контракт с нападающим Фёдором Чаловым. Предыдущий трудовой договор между сторонами был рассчитан до конца года. Новое соглашение будет действовать до завершения следующего сезона. Напомним, в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Фёдор Чалов принял участие в 22 матчах. Ему удалось записать на свой счёт девять забитых мячей и три результативные передачи.