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Вендел высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России

Вендел высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России
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Полузащитник «Зенита» Вендел оценил проблемы в чемпионате России, с которыми команды столкнулась в нынешнем сезоне, отметив, что другие клубы стремятся достичь того же, что и петербуржцы.

— Почему «Зенит» в этом сезоне более нестабилен и испытывает больше трудностей, чем в других?

— Я думаю, что другие команды тоже гонятся за этим, верно? (смеётся). В настоящее время мы обладаем огромной гегемонией в России, и это нормально, что наши соперники стремятся усилить себя. Это был очень сложный чемпионат, очень жаль, что многие страны перестали показывать здесь игры. Качество и конкурентоспособность привлекают внимание. Но мы твёрдо участвуем в чемпионской гонке, и теперь у нас есть «решение» против «Краснодара», — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

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