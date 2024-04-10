Баста: где были люди, когда всё разлагалось? Хочу, чтобы «СКА-Ростов» сиял

Владелец медийной команды «СКА-Ростов» Баста (Василий Вакуленко) высказался о переходе клуба в Медиалигу.

«Почему болельщик «СКА-Ростов» перестаёт им быть, когда выходит за калитку стадиона? Где были люди, когда всё разлагалось? Пусть я плохой человек, но я болельщик. Я хочу, чтобы «СКА-Ростов» сиял. Естественно, будут люди, которым не будет это нравиться. У Илона Маска ракеты падают, что говорить про нас грешных. Никто не знает, откуда платились зарплаты, но это не главное. Я люблю этот клуб.

Я знаю всех людей: легендарный армеец Тасенко комментирует уже 20 лет, что всё пропало. Наверное, его нужно было главным тренером взять», — передаёт слова Вакуленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.