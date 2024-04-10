Петржела: если «Зенит» не проиграет в Краснодаре, то станет чемпионом

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Краснодаром».

«Пока ещё слишком рано делать какие-либо прогнозы по поводу чемпионской гонки. Но если «Зенит» не проиграет в Краснодаре, то он станет чемпионом, однако московское «Динамо» всё ещё может огорчить «Зенит», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 13 апреля. Для команды Мурада Мусаева игра будет домашней. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает санкт-петербургский «Зенит». «Краснодар» располагается на второй строчке. «Быки» отстают от сине-бело-голубых на одно очко.