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Радимов: Чалову теперь придётся побороться за место в основе ЦСКА

Радимов: Чалову теперь придётся побороться за место в основе ЦСКА
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Российский тренер Владислав Радимов прокомментировал продление контракта нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова с армейским клубом.

«Мне сложно сказать, мешали ему играть или нет мысли о продлении соглашения. Не думаю, что это как-то влияло… Но должен отметить, что сейчас за ЦСКА очень хорошо действует Мусаев, который пришёл из «Балтики». Так что Чалову теперь придётся побороться за место в основе», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Во вторник, 9 апреля, ЦСКА объявил о продлении контракта с Фёдором Чаловым. Отмечалось, что срок нового соглашения сторон рассчитан до конца сезона-2024/2025. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего российского нападающего в € 12 млн.

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