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Радимов высказал мнение, чего не хватило «Динамо» для победы в матче со «Спартаком»

Радимов высказал мнение, чего не хватило «Динамо» для победы в матче со «Спартаком»
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Российский тренер Владислав Радимов высказался о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Встреча состоялась в воскресенье, 7 апреля. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. За «Динамо» забил Луис Чавес, реализовав пенальти, в составе «Спартака» дубль оформил Александр Соболев.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

«Чего не хватило «Динамо»? Инстинкта убийцы. Если ты ведёшь в счёте, если игра даётся, ты просто обязан выигрывать такие матчи. А если ты занимаешься непонятно чем, не доводишь до конца, тебя могут наказать. Не ошибся бы Лещук — какой-нибудь стандарт мог бы залететь… И всё равно была бы потеря очков. «Динамо» должно такие игры, которые даются, уверенно доводить до конца. А тут сами себя наказали», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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