Радимов высказал мнение, чего не хватило «Динамо» для победы в матче со «Спартаком»

Российский тренер Владислав Радимов высказался о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Встреча состоялась в воскресенье, 7 апреля. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. За «Динамо» забил Луис Чавес, реализовав пенальти, в составе «Спартака» дубль оформил Александр Соболев.

«Чего не хватило «Динамо»? Инстинкта убийцы. Если ты ведёшь в счёте, если игра даётся, ты просто обязан выигрывать такие матчи. А если ты занимаешься непонятно чем, не доводишь до конца, тебя могут наказать. Не ошибся бы Лещук — какой-нибудь стандарт мог бы залететь… И всё равно была бы потеря очков. «Динамо» должно такие игры, которые даются, уверенно доводить до конца. А тут сами себя наказали», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».