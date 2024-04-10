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«Позор!» Экс-президент «Локомотива» — об обливании «РЖД Арены» якобы львиной мочой

«Позор!» Экс-президент «Локомотива» — об обливании «РЖД Арены» якобы львиной мочой
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об обливании «РЖД Арены», домашнего стадиона железнодорожников, якобы львиной мочой в эпизоде сериала «Красный 5».

«Не понимаю, почему нужно было брать именно стадион «Локомотива». Если вы снимаете сериал, показывайте какой-нибудь безымянный стадион. Но ни в коем случае нельзя показывать тот стадион, на который ходят болельщики такого клуба, как «Локомотив».

Домашняя арена — это святое для истинных болельщиков место. Я очень возмущён этим безобразием. Это позор для тех, кто это допустил и разрешил, для медиаслужбы в том числе», — приводит слова Наумова Legalbet.

Напомним, по сюжету одной из серий главного злодея заманивают в ловушку, которая находится на стадионе «Локомотива», с помощью львиной мочи. Её разбрызгивают через клизмы по всей «РЖД Арене» — от поля и скамеек запасных до фанатских трибун и VIP-лож.

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