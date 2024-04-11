Команды-участницы 1/4 финала ЛЧ повторили рекорд по забитым мячам

В первых матчах четвертьфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона было забито 18 мячей. Это повторение рекорда данной стадии, который был установлен в сезоне—2010/2011. Об этом сообщает OptaJoe в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, во вторник, 9 апреля, мадридский «Реал» сыграл вничью с английским «Манчестер Сити» (3:3), лондонский «Арсенал» также сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» (2:2). В среду, 10 апреля, каталонская «Барселона» обыграла французский «ПСЖ» (3:2), а мадридский «Атлетико» оказался сильнее дортмундской «Боруссии» (2:1).

Ответные матчи четвертьфинала нынешнего розыгрыша главного европейского турнира пройдут на следующей неделе — во вторник, 16 апреля, и в среду, 17 апреля.