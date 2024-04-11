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Маркиньос — об игре Мбаппе в матче с «Барселоной»: я не собираюсь судить своих товарищей

Маркиньос — об игре Мбаппе в матче с «Барселоной»: я не собираюсь судить своих товарищей
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался об игре нападающего Килиана Мбаппе после поражения команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3). В этой встрече французский форвард не отметился результативными действиями.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

«Я не собираюсь судить своих товарищей по команде. Мы можем поговорить об этом в раздевалке. Если сегодня вечером он был менее точен, возможно, это потому, что мяч не попал к нему в нужное время. Мне не нравится лично анализировать выступление. Я думаю, что мы можем добиться гораздо большего. Если команда будет лучше, то после этого отдельные игроки выйдут на первое место», — приводит слова Маркиньоса RMC Sport.

Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт 16 апреля, начало – в 22:00 мск.

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Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»:

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