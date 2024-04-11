Маркиньос — об игре Мбаппе в матче с «Барселоной»: я не собираюсь судить своих товарищей

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался об игре нападающего Килиана Мбаппе после поражения команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3). В этой встрече французский форвард не отметился результативными действиями.

«Я не собираюсь судить своих товарищей по команде. Мы можем поговорить об этом в раздевалке. Если сегодня вечером он был менее точен, возможно, это потому, что мяч не попал к нему в нужное время. Мне не нравится лично анализировать выступление. Я думаю, что мы можем добиться гораздо большего. Если команда будет лучше, то после этого отдельные игроки выйдут на первое место», — приводит слова Маркиньоса RMC Sport.

Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт 16 апреля, начало – в 22:00 мск.

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»: