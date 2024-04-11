Хави назвал двух лучших игроков «Барселоны» в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал двух лучших игроков команды после победы в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:2).

«Мы неплохо сыграли сегодня, наша оборона быстро поняла, что нужно делать, забив хороший гол игрокам «ПСЖ». Рафинья и Ямал были лучшими игроками этого вечера, потому что мы можем говорить об их действиях в обороне, это была не только атакующая работа. Наш прессинг был хорошим, и я очень доволен тем, что сделали игроки. Все болельщики «Барселоны» могут быть счастливы: мы только что обыграли одну из лучших команд мира», — приводит слова Хави L'equipe.

Напомним, в этой встрече Рафинья оформил дубль. Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт 16 апреля, начало – в 22:00 мск.

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