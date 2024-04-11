Хави ответил на вопрос, как «Барселоне» удалось остановить Мбаппе в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, как команде удалось оставить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Напомним, встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой каталонского клуба со счётом 3:2. В этой встрече французский нападающий не отметился результативными действиями.

«Как удалось остановить Мбаппе? Командной работой. Араухо и Кунде были очень внимательны к нему, и вся защита сыграла решающую роль в сегодняшнем матче», — приводит слова Хави Barça Universal в социальной сети X (ранее twitter).

Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 16 апреля, начало – 22:00 мск.

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