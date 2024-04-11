Тренер «ПСЖ»: конечно, меня совершенно не удивил план Хави

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил тактику «Барселоны» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Напомним, встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой каталонского клуба со счётом 3:2.
«Конечно, меня совершенно не удивил план Хави. Длинные передачи, чтобы противостоять нашему прессингу, особенно когда твой вратарь — Тер Штеген, а твой нападающий – Левандовски», — приводит слова Энрике Barça Universal в социальной сети X (ранее twitter).
Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 16 апреля, начало – 22:00 мск.
Напомним, в параллельном матче мадридский «Атлетико» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:1.
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