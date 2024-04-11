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Тренер «ПСЖ»: конечно, меня совершенно не удивил план Хави

Тренер «ПСЖ»: конечно, меня совершенно не удивил план Хави
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил тактику «Барселоны» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Напомним, встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой каталонского клуба со счётом 3:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

«Конечно, меня совершенно не удивил план Хави. Длинные передачи, чтобы противостоять нашему прессингу, особенно когда твой вратарь — Тер Штеген, а твой нападающий – Левандовски», — приводит слова Энрике Barça Universal в социальной сети X (ранее twitter).

Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 16 апреля, начало – 22:00 мск.

Напомним, в параллельном матче мадридский «Атлетико» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:1.

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