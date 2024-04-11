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Педри поделился впечатлениями от первого четвертьфинального матча ЛЧ с «ПСЖ»

Педри поделился впечатлениями от первого четвертьфинального матча ЛЧ с «ПСЖ»
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Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о победе над «ПСЖ» (3:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

«Хави сказал мне, чтобы я ворвался в игру, надавил. Я вышел с большим желанием помочь, и так получился этот пас на Рафинью. Он – игрок, который не перестает бить, я всегда стараюсь искать его, и Рафинья забил просто божественно.

Оба тренера любят этот стиль и выросли на нём. Это была отличная игра. Мы вышли на поле, чтобы сразиться так, как мы можем, как одна из лучших команд в мире. Лучшая, я считаю. Мы вышли, чтобы сразиться с соперником.

Второй матч ещё впереди. Мы должны помнить, что это «ПСЖ», это четвертьфинал, они не собираются ничего нам отдавать, и мы должны выступить так же или даже ещё сильнее», – приводит слова Педри Marca.

Ответный матч состоится 16 апреля на стадионе «Олимик Льюис Компанис» в 22:00 по мск.

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