Ледяхов: единственная нелогичная отставка сезона в Первой лиге — это наш уход из «Алании»

Бывший тренер «Ахмата» и «Балтики» Игорь Ледяхов высказался об увольнении из «Алании».

С марта по ноябрь 2023 года 55-летний специалист работал ассистентом главного тренера во владикавказской команде.

— «Алания» с вашим штабом после 13 туров даже возглавляла таблицу. Вас самих столь удачный старт удивил?

— Нет, мы не были удивлены. У нас работа была выстроена, поэтому мы шли на заслуженном месте. Потом начались кое-какие проблемы, и всё закончилось так, как закончилось. На тему «Алании» я не хотел бы говорить. Главным тренером был Василенко, а я ему помогал. Если бы я был главным, то, конечно, я бы посвятил вас во все тонкости нашей работы. Пока он не выступил, мне нет смысла говорить что-то по этому поводу.

— «Алания» как была шестой, так и остаётся. Выходит, дело не в тренерах было?

— Давайте не будем углубляться. Я объяснил свою точку зрения.

— Чья отставка из коллег в этом сезоне вас больше всего удивила — Бердыева, Калешина, Парфенова, Зырянова, может быть, Хомухи или Евсеева?

— На мой взгляд, единственная нелогичная отставка — это наш уход из «Алании». А так всё закономерно. Где не было результата, там и меняли тренера. Сейчас вот Евсеев ушёл, потому что команда на предпоследнем месте.