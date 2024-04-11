Лунёв: конечно, хотелось сыграть за сборную, но это всё уже было неактуально

Голкипер сборной России Андрей Лунёв высказался о желании сыграть за национальную команду. Напомним, после трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», которая произошла 22 марта, товарищеский матч со сборной Парагвая был отменён. Игра была запланирована на 25 марта.

«Карпин называл меня в составе на Парагвай? Конечно, хотелось сыграть за сборную, тем более при своих болельщиках. Все видели, какая потрясающая атмосфера была на матче с Сербией. Уверен, то же самое было бы и в игре с Парагваем на том же стадионе. Но понятно, что в связи со случившейся трагедией это всё уже было неактуально. Так что я даже не рассуждаю об этом. К сожалению, получилось так, что не это главным было в те дни. Я, честно говоря, и сейчас не до конца морально отошёл от случившегося, а уж тогда всем было не до футбола», — приводят слова Лунёва «Известия».

21 марта сборная России обыграла национальную команду Сербии в товарищеском матче в Москве со счётом 4:0.