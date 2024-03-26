Карпин назвал главную проблему сборной России — это центр защиты. Но её точно можно решить

Валерий Карпин хоть и разделил общую радость от победы сборной над Сербией, но точно не мог быть доволен матчем в полной мере. Его можно понять – удаление исказило всю потенциальную информацию, которую можно было анализировать. Игра в большинстве точно не показала объективную силу сборной. А счёт 4:0 не говорит о разном уровне сборных.

Но за всем этим парадом голов вряд ли много кто обращал внимание на нюансы. Мы знаем героев, запомнили классную игру в атаке, однако почти не заметили новую пару центральных защитников, которая неожиданно образовалась в сборной. С Сербией в центре вышли номинальный фланговый игрок Сильянов и профильный центральный защитник Осипенко. Они же, по словам Карпина, должны были выйти в основе и на Парагвай.

Хоть Россия и провела бóльшую часть матча в большинстве, но у своих ворот периодически допускала моменты. Всего сербы нанесли семь ударов и два — в створ. Пять – непосредственно из штрафной, где зачастую ответственность как раз на центральных защитниках. Сафонов дважды просто нереально выручил команду.

Через несколько дней после матча у Карпина спросили про центр обороны с посылом, что сейчас это самая проблемная зона. Он согласился.

Валерий Карпин главный тренер сборной России «Ну, это же очевидно. Изучите протоколы матчей РПЛ и посчитайте, сколько там центральных защитников с российским паспортом постоянно получает игровую практику. Почему выбрал в центр Сильянова, а не Морозова? Александр и Евгений — ровесники, обоим по 23. Но опыта у Сильянова больше, имею в виду количество матчей за сборную. К тому же он и в «Ростове» периодически в центре обороны играл. Так что я в парне не сомневался. Хотел ли вызвать кого-то вместо Дивеева? Нет. Да и кого? Могу назвать много фамилий. Никто не убедил? Вот именно».



Травма Дивеева во время сборов всё больше напоминает какую-то конспирологию. К концу 2021-го он превратился в основного защитника сборной России. И начал в основе все семь матчей отбора на ЧМ при Карпине. Но дальше началось что-то магическое: когда проходит сбор национальной команды, он либо травмирован, либо не готов, либо травмируется на сборе. 0 матчей за два с небольшим года. Хотя наверняка именно Дивеева Карпин видел в паре с Осипенко в основе на матч с Сербией. Последний раз эта пара ситуативно играла как раз в 2021-м. Но не вышло.

Вообще, при Карпине в сборной сменилось несколько пар центральных защитников. Всё началось, как вы уже поняли, с сочетания Джикия – Дивеев. Именно при них сборная дошла до стыковых матчей отбора на чемпионат мира. Матчи с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном брать не будем, там были бесконечные эксперименты, но посмотрим встречи 2023 года. С сильными соперниками.

С Ираном вышло сочетание Осипенко – Литвинов, с Катаром — Литвинов – Джикия, с Камеруном — Осипенко – Солдатенков. То есть у Карпина идёт постоянный поиск оптимального сочетания. И всё это на фоне проблем со здоровьем у Дивеева.

Перед Сербией и Парагваем выбыл не только он, но и другой центральный защитник, которого Карпин активно привлекал к сборной в 2023-м. А именно Солдатенков, у него тоже проблемы со здоровьем. Кстати, доступен Джикия. Однако Карпин его не вызывал. Это немного странно, ведь Георгий сыграл весной даже больше того же Сильянова. Но, видимо, тренер считает, что здесь надо работать на перспективу.

Георгий Джикия в сборной Валерия Карпина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но и помимо вышеупомянутых в РПЛ есть центральные защитники. Из очевидных (и тех, кто сыграл после рестарта полные матчи) – Евгеньев, Гоцук, Хотулëв, Божин. Да, парни не так раскручены, а некоторые давно не молоды. Но посмотреть на их возможности никто не запрещает.

Конечно, в идеальном мире в основе сборной России должен играть Дивеев. А вторую опцию Карпин уж как-нибудь подберёт. Так что ключевое сейчас – вернуть Игоря в сборную. Дать ему практику и посмотреть в деле. К летним матчам это первоочередная задача. Но даже если этого не произойдёт – выбор у Карпина есть. Главное с ним не ошибиться.