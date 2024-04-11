Игонин: «Зенит» — народная команда

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин заявил, что считает сине-бело-голубых народной командой, и объяснил своё мнение. По словам Игонина, народность команды определяется количеством и географией болельщиков, а за «Зенит» болеют даже в Москве, где есть множество своих футбольных клубов.

«Я знаю одно-два места в Москве, где собираются только болельщики «Зенита», где они смотрят футбол под хорошую атмосферу. Вот, что называется народная команда.

«Зенит» может быть народной командой? Так он и есть народная команда. Всё определяется любовью болельщиков, их количеством и, самое главное, – количеством, которое распределено на территории России», – приводит слова Игонина «Спорт день за днём».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу. В ближайшем матче они встретятся с «Краснодаром», который занимает второе место и отстаёт всего на одно очко.