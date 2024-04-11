Игорь Ледяхов: у «Спартака» нет лидера на поле — все на одном уровне

Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что в составе красно-белых на данный момент нет ярко выраженного лидера. Он отметил, что до недавнего времени эту роль выполнял Квинси Промес, который сейчас не находится в расположении команды из-за проблем с законом в Нидерландах (Промеса приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения).

«Сейчас как такового лидера в клубе нет. По крайней мере — на поле. Всё-таки Промес был лидером с большой буквы — тащил команду, забивал голы, был бомбардиром и вообще делал разницу в игре. А сейчас все на одном уровне. Нет человека, который повёл бы за собой», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.