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Черданцев и Меламед прокомментируют матч «Краснодар» — «Зенит»

Черданцев и Меламед прокомментируют матч «Краснодар» — «Зенит»
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Спортивные комментаторы Георгий Черданцев и Михаил Меламед получили назначения на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщил телеграм-канал МАТЧ ПРЕМЬЕР.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится в субботу, 13 апреля. Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

Игра первого круга чемпионата России сезона-2023/2024 завершилась вничью — 1:1. Встреча прошла 11 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 44 очка за 22 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.

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