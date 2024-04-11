Гендиректор «Пари НН»: Юрана наказали за эмоции, никакого оскорбления судей не было

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать главного тренера команды Сергея Юрана на два матча чемпионата России условно.

«Футбол — это про эмоции. Чем их больше, тем лучше. Эмоции бывают разные: победные, эйфория, эмоции от поражения, когда не хочется никого видеть и винишь всех вокруг себя. Это первые ощущения, которые возникают после яркого события. Сами КДК определили, что оскорбления судей не было, и это на самом деле так. Юрана наказали за эмоции, за то, что он их показал. Но с такими же эмоциями приходят на стадион болельщики, живут судьи, когда что-то не получается.

Этот пункт в правилах надо пересмотреть. С одной стороны, мы раскачиваем на эти эмоции. Вытаскиваем тренера на флеш-интервью после матча, всовываем ему микрофон в зубы: «Говори». И он, ещё не остыв, говорит то, что думает. Помним слова Галактионова, Карпина. Это люди, которые только что пришли с поля. Провоцируем на эмоции, но наказываем, когда нет никаких оскорблений. Это не совсем правильная конструкция. Если факт оскорбления доказан, безусловно, нужно наказать, но его не было. О каком наказании может идти речь? Это мои рассуждения, они исключительно в пределах моей системы координат и моей логики. Одно противоречит другому, и это неправильно», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Сергей Юран выругался в подтрибунном помещении после домашнего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:4).

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