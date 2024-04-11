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КДК РФС дисквалифицировал тренера «Пари НН» Юрана на два матча РПЛ условно

КДК РФС дисквалифицировал тренера «Пари НН» Юрана на два матча РПЛ условно
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Пари Нижний Новгород» Сергея Юрана на два матча чемпионата России условно. Сергей Юран выругался в подтрибунном помещении после домашнего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:4). Это попало на камеры журналистов. Встреча прошла в субботу, 6 апреля.

«Мы приняли решение за оскорбительное поведение дисквалифицировать Юрана на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок — один год», — приводит слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».

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