Непомнящий: Вендел — не ключевая потеря для «Зенита», он играет без особого рвения

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча состоится в субботу, 13 апреля. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

«Матч «Краснодар» — «Зенит» — важная игра, но не является ключевой в борьбе за чемпионство. Всё ещё может быть, потому что впереди много матчей. Победа или поражение никак изменят шансов для обеих команд на чемпионство, а ничья не пойдёт на пользу обоим клубам.

Вендел является важной фигурой для «Зенита», но не ключевой потерей. Мне не очень нравится Вендел в этот период времени, потому что он играет не ровно и без особого рвения», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.