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Силкин: «Динамо уже выбыло из борьбы за чемпионство в РПЛ

Силкин: «Динамо уже выбыло из борьбы за чемпионство в РПЛ
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о шансах бело-голубых на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Динамо уже выбыло из борьбы за чемпионство. Они две игры подряд проиграли. На что тут можно рассчитывать в плане чемпионства? Всё. Они не смогут достать «Зенит», который хватку не ослабит. Они уже два раза откатывались на второе место, третьего раза не будет. Возможности-то у «Динамо» были, но они свои шансы упустили, как и «Краснодар», — приводит слова Силкина Legalbet.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 22 матча. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 44 очка. На второй строчке идёт «Краснодар» с 43 очками.

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