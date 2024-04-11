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Агент Барбоза: то, что Сантоса не вызывают сейчас в сборную, ничего не значит

Агент Барбоза: то, что Сантоса не вызывают сейчас в сборную, ничего не значит
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Португальский агент Паулу Барбоза объяснил, почему бразильского защитника санкт-петербугского «Зенита» Дугласа Сантоса не вызывают в национальную команду.

«По всей вероятности, это связано с тем, что есть другие игроки, на которых хочет посмотреть главный тренер национальной команды. На данный момент тренерский штаб смотрит игроков на той же позиции и ищет подходящих. То, что Сантоса не вызывают сейчас, ничего не значит», – приводит слова Барбозы «Спорт День за Днем».

Сантос дебютировал за национальную команду Бразилии в 2016 году в товарищеском матче с Панамой. Больше защитник не выступал за сборную своей страны.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» подписал контракт с Дугласом Сантосом в июле 2019-го года. В этом сезоне бразильский защитник провел 28 матчей за сине-бело-голубых, забил два гола и записал на свой счет три голевых передачи.

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