«Ливерпуль» — «Аталанта»: после удара Эллиотта мяч сотряс перекладину и штангу ворот

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и итальянской «Аталантой». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Игра началась в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

На 26-й минуте матча полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт пробил с правого угла штрафной площади. Мяч после его удара попал в перекладину, а затем отскочил в штангу. Счёт по-прежнему не открыт.

Команды ранее играли друг с другом в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В первой встрече, проходившей в Бергамо, сильнее оказались гости — 5:0. В Ливерпуле «Аталанта» взяла реванш, победив со счётом 2:0.