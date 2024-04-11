«Браво, Малки!» «Зенит» поздравил Малкома с победой в Суперкубке Саудовской Аравии

Санкт-петербургский «Зенит» поздравил нападающего «Аль-Хиляля» Малкома с победой в финале Суперкубка Саудовской Аравии, где со счётом 4:1 был обыгран «Аль-Иттихад», а сам бразильский футболист оформил дубль.

«Аль-Хиляль» и Малком стали обладателями Суперкубка Саудовской Аравии!

Малком открыл счёт на 5 минуте против «Аль-Иттихада» и забил второй на 89-й!

Браво, Малки!», — написала пресс-служба сине-бело-голубых в своём телегам-канале.

Напомним, Малком выступал в составе «Зенита» с 2019 по 2023 год. За этот период он принял участие в 109 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и 24 результативными передачами.

В нынешнем сезоне Малком принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и десятью результативными передачами.