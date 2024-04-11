«Браво, Малки!» «Зенит» поздравил Малкома с победой в Суперкубке Саудовской Аравии

Санкт-петербургский «Зенит» поздравил нападающего «Аль-Хиляля» Малкома с победой в финале Суперкубка Саудовской Аравии, где со счётом 4:1 был обыгран «Аль-Иттихад», а сам бразильский футболист оформил дубль.
«Аль-Хиляль» и Малком стали обладателями Суперкубка Саудовской Аравии!
Малком открыл счёт на 5 минуте против «Аль-Иттихада» и забил второй на 89-й!
Браво, Малки!», — написала пресс-служба сине-бело-голубых в своём телегам-канале.
Напомним, Малком выступал в составе «Зенита» с 2019 по 2023 год. За этот период он принял участие в 109 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и 24 результативными передачами.
В нынешнем сезоне Малком принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и десятью результативными передачами.
- 11 апреля 2024
-
23:52
-
23:45
-
23:42
-
23:33
-
23:30
-
23:24
-
23:20
-
23:14
-
22:54
-
22:50
-
22:43
-
22:34
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:23
-
22:20
-
22:19
-
22:18
-
22:14
-
22:10
-
22:04
-
22:00
-
21:47
-
21:45
-
21:44
-
21:41
-
21:38
-
21:24
-
21:23
-
21:15
-
21:11
-
21:10
-
21:09
-
21:08