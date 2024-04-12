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Президент ФИФА поддержал Винисиуса в борьбе с расизмом

Президент ФИФА поддержал Винисиуса в борьбе с расизмом
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался в отношении вингера мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, активно борющегося с проявлениями расовой дискриминации.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«У нас есть проблема расизма, которая является очень серьёзной в нашем обществе, и мы собираемся поговорить об этом на Конгрессе ФИФА в Бангкоке через несколько недель.

Вся моя любовь и любовь всех тех, кто любит футбол, направлена всем тем, кто стал жертвой расизма. Особенно Винисиусу и другим, кто страдает и у которых нет причин в мире терпеть эти нападения сегодня, в 2024 году. Мы должны быть полны решимости в этом. Мы должны бороться с насилием», — приводит слова Инфантино Mundo Depportivo.

Напомним, Винисиус периодически подвергается оскорблениям со стороны болельщиков соперников «Реала».

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