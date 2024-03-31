«Расисты должны сидеть в тюрьме». Винисиус сделал новое заявление против дискриминации

Крайний нападающий мадридского «Реал» Винисиус Жуниор поддержал левого защитника «Севильи» Маркоса Акунью, главного тренера андалусийского клуба Кике Санчеса Флореса и вратаря «Райо Махадаонды» Шейка Сарра, подвергшимся оскорблениям на расовой почве во время матчей этих выходных.

«В эти выходные я не буду играть. Но только в субботу у нас было три вопиющих случая расизма в Испании. Я полностью поддерживаю Акунью и тренера «Севильи» Кике Флореса, а также Сарра из «Райо Махадаонды». Пусть их храбрость вдохновит других. Расисты должны быть найдены. Матчи не могут продолжаться, пока они находятся на трибунах. Мы победим только тогда, когда расисты уйдут со стадионов и попадут прямиком в тюрьму — место, которого они заслуживают», — написал Винисиус в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, во время матча «Хетафе» — «Севилья» (0:1) болельщики хозяев кричали «Обезьяна» в адрес Акуньи, а также скандировали «Цыган» в адрес Флореса.

Во время матча с «Сестао Ривер» (2:1) Шейк Сарр вступил в перепалку с фанатами соперника, оскорблявшими его на почве расизма, за что был удалён.

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