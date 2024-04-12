Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 29-го тура

Сегодня, 12 апреля, матчем между «Метцем» и «Лансом» стартует 29-й тур французской Лиги 1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр предстоящего тура.
12 апреля, пятница:
22:00 мск. «Метц» – «Ланс».
13 апреля, суббота:
18:00 мск. «Страсбург» – «Реймс»;
22:00 мск. «Ренн» – «Тулуза»;
14 апреля, суббота:
14:00 мск. «Гавр» – «Нант»;
16:00 мск. «Клермон» – «Монпелье»;
21:45 мск. «Лион» – «Брест».
24 апреля, среда:
20:00 мск. «Лорьян» – «ПСЖ»;
20:00 мск. «Монако» – «Лилль»;
22:00 мск. «Марсель» – «Ницца».
В данный момент «ПСЖ» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции по футболу, набрав 63 очка в 28 проведённых матчах. На втором месте идёт «Брест», у которого 53 очка после аналогичного количества встреч.