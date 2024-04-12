Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 29-го тура

Сегодня, 12 апреля, матчем между «Метцем» и «Лансом» стартует 29-й тур французской Лиги 1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр предстоящего тура.

12 апреля, пятница:

22:00 мск. «Метц» – «Ланс».

13 апреля, суббота:

18:00 мск. «Страсбург» – «Реймс»;

22:00 мск. «Ренн» – «Тулуза»;

14 апреля, суббота:

14:00 мск. «Гавр» – «Нант»;

16:00 мск. «Клермон» – «Монпелье»;

21:45 мск. «Лион» – «Брест».

24 апреля, среда:

20:00 мск. «Лорьян» – «ПСЖ»;

20:00 мск. «Монако» – «Лилль»;

22:00 мск. «Марсель» – «Ницца».

В данный момент «ПСЖ» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции по футболу, набрав 63 очка в 28 проведённых матчах. На втором месте идёт «Брест», у которого 53 очка после аналогичного количества встреч.