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«Если знать, то заметно». Алексей Березуцкий рассказал, как его отличить от Василия

«Если знать, то заметно». Алексей Березуцкий рассказал, как его отличить от Василия
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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий рассказал, как его отличить от брата-близнеца Василия.

«Отличия действительно существуют, нас все различают. По крайней мере, пытаются. У него нос кривой! Причём сильно кривой! Если это знать, там заметно», — сказал Алексей Березуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Алексей Березуцкий — воспитанник московской «Смены». Профессиональную карьеру футболиста начал в 1999 году в составе «Торпедо-ЗИЛ». В 2001-м Алексей перебрался в ЦСКА, где обрёл наибольшую популярность и где добился самых больших успехов. Вместе с красно-синими Алексей шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз побеждал в Кубке страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА. Карьеру защитник завершил в 2018 году.

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