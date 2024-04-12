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Таранов: мне никогда не сносило голову от денег. Я и не зарабатывал миллионы долларов

Таранов: мне никогда не сносило голову от денег. Я и не зарабатывал миллионы долларов
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Бывший защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался на тему того, что деньги портят людей. По мнению Таранова, он не менялся как человек, когда начал зарабатывать большие деньги.

«Мне никогда не сносило голову. Я не менялся как человек. Деньги не меняют людей, а показывают их сущность, нутро человека. Если ты хорошо воспитан и порядочен, то деньги никогда не испортят. Таких примеров очень много.

Есть и обратные примеры, когда голову сносило. Однако у меня никогда и не было больших денег — я не зарабатывал миллионы долларов. У меня был средний или выше среднего заработок», — сказал Таранов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Полностью интервью с Иваном Тарановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

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