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Пименов назвал фаворита матча «Краснодар» — «Зенит»

Пименов назвал фаворита матча «Краснодар» — «Зенит»
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался в преддверии матча 24-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит». По его мнению, фаворитом матча будет команда из Санкт-Петербурга, так как южный клуб находится не в лучшей форме.

«Сейчас «Краснодар» находится не в лучшей форме. «Зенит», наоборот, стал увереннее. В матче в субботу петербуржцы будут фаворитами. Им нужно отрываться от конкурентов», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, матч 24-го тура Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится в субботу, 13 апреля, в Краснодаре. Матч этих соперников в первом круге чемпионата завершился со счётом 1:1.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 44 очка за 22 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка. В случае победы в очном матче «быки» выйдут на первое место в таблице.

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