Пименов назвал фаворита матча «Краснодар» — «Зенит»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался в преддверии матча 24-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит». По его мнению, фаворитом матча будет команда из Санкт-Петербурга, так как южный клуб находится не в лучшей форме.

«Сейчас «Краснодар» находится не в лучшей форме. «Зенит», наоборот, стал увереннее. В матче в субботу петербуржцы будут фаворитами. Им нужно отрываться от конкурентов», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Напомним, матч 24-го тура Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится в субботу, 13 апреля, в Краснодаре. Матч этих соперников в первом круге чемпионата завершился со счётом 1:1.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 44 очка за 22 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка. В случае победы в очном матче «быки» выйдут на первое место в таблице.