Гоцук: «Зенит» ещё не чемпион, вся борьба в РПЛ впереди. «Динамо» не выпало из гонки

Защитник и капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук поделился мыслями о возможном чемпионстве «Зенита» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги, а также заявил, что московское «Динамо» всё ещё является претендентом на первое место в чемпионате.

«Зенит» — чемпион? Думаю, нет, потому что вся борьба впереди! И думаю, ещё и «Динамо» не выпало из гонки. На «Зенит» в Самаре, думаю, повлияло поле. Но легко им ни с кем не будет. Да, у них самые высокие шансы, самые предпочтительные. Но я думаю, не будет раннего чемпионства. Хотя могу ошибаться, но тяжело будет», — сказал Гоцук в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 22 матча. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 44 очка. На второй строчке идёт «Краснодар» с 43 очками.