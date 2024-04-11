Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гоцук: «Зенит» ещё не чемпион, вся борьба в РПЛ впереди. «Динамо» не выпало из гонки

Гоцук: «Зенит» ещё не чемпион, вся борьба в РПЛ впереди. «Динамо» не выпало из гонки
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник и капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук поделился мыслями о возможном чемпионстве «Зенита» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги, а также заявил, что московское «Динамо» всё ещё является претендентом на первое место в чемпионате.

«Зенит» — чемпион? Думаю, нет, потому что вся борьба впереди! И думаю, ещё и «Динамо» не выпало из гонки. На «Зенит» в Самаре, думаю, повлияло поле. Но легко им ни с кем не будет. Да, у них самые высокие шансы, самые предпочтительные. Но я думаю, не будет раннего чемпионства. Хотя могу ошибаться, но тяжело будет», — сказал Гоцук в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 22 матча. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 44 очка. На второй строчке идёт «Краснодар» с 43 очками.

Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android