«Сейчас бы вещи собрал». Березуцкий – о том, почему не уехал в Европу во время карьеры

Бывший защитник сборной России и ПФК ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему не переехал в европейские чемпионаты во время игровой карьеры.

«Предложения есть, но здесь опять же надо понимать большую разницу. Были ли предложения от «Манчестер Сити» с «Барселоной»? Точно нет. Я сейчас не буду даже вспоминать. Ну, условно давайте возьмём середняк или чуть выше чемпионата Англии. К тебе приходит предложение в рассвете сил. Сейчас бы, конечно, собрал вещи, поехал.

Но тогда у нас футбол развивается, 2005 год, мы выигрываем Кубок УЕФА, покупается огромное количество легионеров, растёт уровень, мы каждый год играем в Лиге чемпионов, 2008 год, сборная прекрасно выступает, «Зенит» берёт Кубок УЕФА, Суперкубок. И вроде бы переходить в команду, которая даже в Лиге чемпионов не играет… Ну как бы так сидишь и думаешь: «А смысл?» Деньги те же, ну, чуть больше.

Сейчас – понятно, когда у нас нет еврокубков, можно идти и в пониже команды, уровень чуть-чуть изменился. Тогда ты думаешь на перспективу, всё-таки чемпионат растёт, поэтому меньше об этом задумывались», — сказал Алексей Березуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».