Алексей Березуцкий рассказал о забавном случае с бразильцами ЦСКА в самолёте

Бывший защитник московского ПФК ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о забавном случае с бразильцами из армейской команды в самолёте. По словам россиянина, бразильцам было тяжело расшевелить в эмоциональном плане русских игроков.

«У нас карнавал был, конечно, какое-то время. Как справиться с бразильцами? У нас был [русский] костяк, и он держался долго. Им тяжело было нас как-то чуть-чуть сдвинуть, хотя такие лёгкие попытки были. Когда мы в самолёте куда-то летим, они говорят: «А что мы русские фильмы смотрим?» Мы на них смотрим: «Давайте мы, блин, бразильские, блин, будем смотреть!» Мы так офигели, говорим: «Бразильские? Айпадик, наушники, вперёд», — сказал Алексей Березуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».