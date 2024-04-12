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Иван Таранов: в Медиалиге много показухи, мне это чуждо

Иван Таранов: в Медиалиге много показухи, мне это чуждо
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Бывший защитник ПФК ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов рассказал о своём отношении к Медийной футбольной лиге. По его мнению, в медиафутболе много показухи.

«Это околофутбольный турнир, хоть там и присутствуют бывшие профессиональные игроки. Но основная масса — показуха. Как будто какой-то фильм, который не соответствует действительности. Это далеко от профессионального футбола. К медиафутболу отношусь ровно и за ним не слежу.

Детей настраиваю на то, чтобы они больше стремились к профессиональному футболу. Я знаю, что у нас ребята следят за 2DROTS и ещё какими-то командами. Мне это чуждо, и я этого не понимаю», — сказал Таранов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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