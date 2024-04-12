Объявлены судейские назначения на матчи 27-го тура Первой лиги

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Стали известны назначения судей, инспекторов и делегатов на матчи 27-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Енисей» — «Алания»: Михаил Черемных (Пермь) – Виктор Медведев (Москва), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Роман Труханович (Барнаул); инспектор — Алексей Сулимов (Смоленск), делегат — Владимир Крысин (Хабаровск);

«Черноморец» — «Акрон»: Иван Сараев (Санкт-Петербург) – Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор – Лев Антонов (Владимир), делегат – Илья Рабин (Московская область);

«Химки» — «Шинник»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Алексей Линкин (Воронеж), Александр Приходько (Москва), резервный судья – Станислав Матвеев (Московская область), инспектор – Николай Объедков (Санкт-Петербург), делегат – Руслан Киселёв (Томск);

«Волгарь» — «Тюмень»: Антон Анопа (Благовещенск) – Сергей Ядров (Калининград), Эдуард Шарипов (Уфа), резервный судья – Богдан Головко (Волгоград), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Иван Егоров (Москва);

«Сокол» — «Торпедо»: Иван Абросимов (Санкт-Петербург) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Андрей Кужелев (Пикалево), резервный судья – Юрий Матвеев (Москва), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Вадим Ильин (Москва);

«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: Николай Волошин (Смоленск) – Виталий Жолобов (Волжский), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья – Артем Смолин (Вологда), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат — Владимир Карпович (Москва);

«Кубань» — «КАМАЗ»: Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону) – Юрий Ярушкин (Вологда), Евгений Синянский (Ярославль), резервный судья – Инал Танашев (Нальчик), инспектор – Алексей Монахов (Москва), делегат – Сергей Змиевский (Москва);

«Родина» — «Ленинградец»: Егор Егоров (Нижний Новгород) – Руслан Шекемов (Нальчик), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), резервный судья – Александр Ануфриев (Москва), инспектор – Сергей Андреев (Новосибирск), делегат – Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург);

«Нефтехимик» — «Динамо»: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Рустам Равилов (Саранск), резервный судья – Герман Коваленко (Казань), инспектор – Игорь Синер (Екатеринбург), делегат – Александр Коротченко (Салават).