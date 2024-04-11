Колыванов: российский футбол как развивался, так и продолжает это делать

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал слова специалиста Игоря Ледяхова о том, что в стране идёт небольшая деградация футбола во всех лигах, в том числе в Первой.

«Слова про деградацию российского футбола — мнение Ледяхова. По мне, никакой деградации нет. Российский футбол как развивался, так и продолжает это делать. Мои футболисты всегда отлично работали. Я никак на себе не ощущал никакую деградацию», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последним местом работы 56-летнего Игоря Колыванова был ивановский «Текстильщик». 28 марта 2024 года Колыванов и «Текстильщик» приняли решение о досрочном расторжении трудового договора. В качестве причины назывались проблемы личного характера.