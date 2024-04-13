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Тамерлан Мусаев: не могу сказать, что мы обязательно обыграем «Локо», но работаем над этим

Тамерлан Мусаев: не могу сказать, что мы обязательно обыграем «Локо», но работаем над этим
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 13 апреля. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы нацелены на то, чтобы как можно выше подняться в таблице. Хорошо, что выиграли в последней встрече у «Факела». При этом понимаем, что матч с «Локомотивом» будет очень сложным. Постараемся максимально качественно к нему подготовиться. У нас к каждой игре команда готовится максимально серьёзно, и все стараются выиграть, потому что это — ЦСКА. Конечно, я не могу сказать, что мы обязательно обыграем «Локомотив». Это футбол — здесь нельзя такое заранее говорить. Но мы работаем над тем, чтобы выиграть дерби. И у себя в голове держим то, что в случае победы можем побороться за медали», — приводят слова Мусаева «Известия».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 22 матча. «Локомотив» находится на пятой строчке, заработав 36 очков.

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