Тамерлан Мусаев: не могу сказать, что мы обязательно обыграем «Локо», но работаем над этим

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 13 апреля. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

«Мы нацелены на то, чтобы как можно выше подняться в таблице. Хорошо, что выиграли в последней встрече у «Факела». При этом понимаем, что матч с «Локомотивом» будет очень сложным. Постараемся максимально качественно к нему подготовиться. У нас к каждой игре команда готовится максимально серьёзно, и все стараются выиграть, потому что это — ЦСКА. Конечно, я не могу сказать, что мы обязательно обыграем «Локомотив». Это футбол — здесь нельзя такое заранее говорить. Но мы работаем над тем, чтобы выиграть дерби. И у себя в голове держим то, что в случае победы можем побороться за медали», — приводят слова Мусаева «Известия».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 22 матча. «Локомотив» находится на пятой строчке, заработав 36 очков.