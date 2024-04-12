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Погребняк — об игре «Краснодара» и «Зенита»: петербургский клуб — всегда фаворит

Погребняк — об игре «Краснодара» и «Зенита»: петербургский клуб — всегда фаворит
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Экс-форвард петербургского «Зенита» Павел Погребняк поделился мыслями о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и сине-бело-голубыми.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас будет матч «Зенита» и «Краснодара», который может добавить интриги в турнирной таблице, если «Краснодар» победит. Хозяева могут побороться, но «Зенит» – всегда фаворит», – приводит слова Погребняка Metaratings.

Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги пройдёт завтра, 13 апреля 2024 года. Стартовый свисток предстоящей встречи запланирован на 17:00 по московскому времени.

Напомним, сейчас на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги располагается петербургский «Зенит». На счету сине-бело-голубых 44 очка. На второй строчке пребывает «Краснодар». У южан 43 очка. Третьим идёт московское «Динамо». Бело-голубые заработали 38 очков.

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