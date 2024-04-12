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Погребняк — об игре «Краснодара» и «Зенита»: петербургский клуб — всегда фаворит

Экс-форвард петербургского «Зенита» Павел Погребняк поделился мыслями о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и сине-бело-голубыми.

«Сейчас будет матч «Зенита» и «Краснодара», который может добавить интриги в турнирной таблице, если «Краснодар» победит. Хозяева могут побороться, но «Зенит» – всегда фаворит», – приводит слова Погребняка Metaratings.

Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги пройдёт завтра, 13 апреля 2024 года. Стартовый свисток предстоящей встречи запланирован на 17:00 по московскому времени.

Напомним, сейчас на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги располагается петербургский «Зенит». На счету сине-бело-голубых 44 очка. На второй строчке пребывает «Краснодар». У южан 43 очка. Третьим идёт московское «Динамо». Бело-голубые заработали 38 очков.